Volkan Demirel'den transfer açıklaması!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının hem oyun hem mücadele anlamında beklentilerin altında kaldığını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, Kocaelispor karşısında istediklerini yapamadıklarını, rakibin kornerlerde şut pozisyonu aradığını bildiklerini, buna çalıştıklarını ancak bildikleri yerden gol yemenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.Göreve geldiğinden beri takımın fiziksel olarak yoğun bir yükleme sürecinde olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:Demirel, üç maçta toplam 39 şut atan takımının Kocaelispor karşısında 5-6 şut bulabildiğini, bunların çoğuna da "şut" denemeyeceğini aktardı.Kocaelispor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Demirel, hem Galatasaray hem de Göztepe maçında aldığı skorlarla öz güveni yüksek bir takımla mücadele ettiklerini kaydetti.Demirel; Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu'nun transferine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: