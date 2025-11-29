28 Kasım
Volkan Demirel'den transfer açıklaması!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının hem oyun hem mücadele anlamında beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, Kocaelispor karşısında istediklerini yapamadıklarını, rakibin kornerlerde şut pozisyonu aradığını bildiklerini, buna çalıştıklarını ancak bildikleri yerden gol yemenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Göreve geldiğinden beri takımın fiziksel olarak yoğun bir yükleme sürecinde olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:


"Takım mücadelesi anlamında biraz yorgun olduğunu düşünüyorum. Geldiğimizden beri 3-4 haftadır fiziksel anlamda biraz takımı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 3 maçta cevabını verdiler ama bugün takım olarak biraz hem ikili mücadelelerde hem de fiziksel anlamda düşüşümüzü gördüm ki 65-65. dakikadan sonra oyuncuların vücut dilleri de aslında bana bunu gösterdi. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzde çok önemli kupa maçı var, sonrasında yine rakibimiz olan Karagümrük ile kendi evimizde bir maçımız var. İnşallah hedeflediğim, buraya geldiğimde hedeflediğim puan durumuna ya da puanlara ulaşırım. Ondan sonra zaten ikinci yarıda yapılacak durumlarla daha da toparlamaya çalışacağız. Sadece oyun anlamında da konuşmuyorum, mücadele anlamında da istediğim şekilde mücadele etmediler. O yüzden bugün bizim adımıza kötü bir gündü. İçeride bunu da söyledim. İnşallah önümüzdeki maç, kupa maçı sonrasında Karagümrük maçı aynı şeyi tekrarlamayacaklardır diye düşünüyorum."

Demirel, üç maçta toplam 39 şut atan takımının Kocaelispor karşısında 5-6 şut bulabildiğini, bunların çoğuna da "şut" denemeyeceğini aktardı.

Kocaelispor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Demirel, hem Galatasaray hem de Göztepe maçında aldığı skorlarla öz güveni yüksek bir takımla mücadele ettiklerini kaydetti.

TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

Demirel; Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu'nun transferine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
