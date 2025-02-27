Voleybolda haftanın programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde 24'üncü hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı
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27 Şubat 2025 09:19
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

28 Şubat Cuma:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Bahçeköy Orman Fakültesi)

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (Vakıfbank)

1 Mart Cumartesi:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (İBB Cebeci)

2 Mart Pazar:

15.00 Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

16.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)

17.30 Aras Kargo-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

18.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

SMS Grup Efeler Ligi

1 Mart Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre 100. Yıl)

15.00 Arkas Spor-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Spor Toto-Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.30 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.


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