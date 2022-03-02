Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması!

Yeniden Galatasaray başkanlığı için aday olacağı iddia edilen Ünay Aysal, "Kimse ile özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" dedi. Ünal Aysal böylelikle seçim ve adaylık konusunda son noktayı koymuş oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ünal Aysal'dan başkanlık açıklaması!
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02 Mart 2022 08:45
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta Galatasaraylı bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi. Aysal bu iddialarla ilgili Akşam'a konuştu.

Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimse ile özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir Mali Genel Kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

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