Uğurcan Çakır: 'Ferdi Kadıoğlu çok yetenekli'

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi sürdürdüğü hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine Uğurcan,dedi.A Milli Takım'ın üçlü savunma ile oynamasına nasıl baktığını söyleyen Uğurcan,ifadelerini kullandı.A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur hakkında konuşan başarılı kaleci," diyerek sözlerini noktaladı.