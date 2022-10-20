Udinese'ye kupada şok; Monza'ya elendiler

İtalya Kupası 2. tur mücadelesinde Andrea Sottil'in ekibi Udinese ile Rafaele Palladino'nun yönetimindeki Monza karşı karşıya geldi.



Dacia Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Monza 3-2 kazanırken goller; 45. dakikada Mattia Valoti, 70. dakikada Salvatore Molina ve 72. dakikada Andrea Petagna kaydetti. Ev sahibi Udinese'nin gollleri ise 49 ve 68. dakikalarda Nehuen Perez'den geldi.



Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Monza adını 3. tura yazdıran taraf olurken, Udinese turnuvaya veda etti.



İtalya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda günün sonuçları şu şekilde;



Spezia 3-1 Brescia

Parma 1-0 Bari





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