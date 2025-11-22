Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları başladı!

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde başladı.
Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 110 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde MX, MX1, MX2,MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde sporcular antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.
Şampiyona, 23 Kasım'da yapılacak yarışlar ve ödül töreni ile sona erecek.
