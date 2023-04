Türk Telekom'dan tarihi başarı

Türk Telekom, 7Days EuroCup'ta finale kalarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirip büyük bir başarı elde etti.



Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a bile kalamayan, Avrupa Kupası'na da son 16'da veda eden Türk Telekom, bu sezon başı yeni yapılanma sonucu yaptığı yatırımların meyvesini alıyor.



Başantrenörlüğe uzun yıllar Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen ve NBA'de görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Erdem Can'ı getiren Türk Telekom, 42 yaşındaki genç çalıştırıcıyla tarihi bir sezon geçiriyor.



7Days Avrupa Kupası'nda son olarak Ukrayna ekibi Prometey'in 13 maçlık galibiyet serisini 76-74'lük skorla bitiren Türk Telekom, finale kalmayı başardı.



Türk Telekom finalde İspanyol ekibi Gran Canaria'yla 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak



Kulüp tarihinde bir ilk



1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.



Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşayacak.



25 yıl sonra EuroLeague'e çok yakın



Türk Telekom, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde mücadele etmeye çok yakın.



7Days Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda gelecek yıl THY Avrupa Ligi'nde yer alacak mavi-beyazlılar, bu organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda yer almıştı.



Söz konusu dönemde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Türk Telekom, Avrupa Ligi'nde normal sezonda yer aldığı B Grubu'nda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak elenmişti.



Türk Telekom, İspanya'dan kupayla dönmesi durumunda tam 25 yıl sonra Avrupa'nın en önemli liginde yer alacak. Ayrıca mavi-beyazlılar, 2001'den bu yana tek çatı altında oynanan Avrupa Ligi organizasyonunda ise ilk kez yer alma hakkı elde edecek.



Erdem Can'ın ilk yılında büyük başarı



Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, başkent ekibiyle ilk yılında olağanüstü bir sezon geçiriyor.



Fenerbahçe'de 8 yıl efsane başantenör Zeljko Obradociv'in asistan koçluğunu yapan, 1 sezon da Igor Kokoskov'un ekibinde yer alan Erdem Can, NBA'de Utah Jazz'da başantrenör Quinn Snyder'ın yardımcılığını da üstlendi.



Türk basketbolunda NBA'da görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Can, sezon başı başkent ekibinin teklifini kabul etti.



Uzun süre sonra başantrenörlük koltuğuna Türk Telekom'un başına geçerek oturan Erdem Can, imza töreninde yeni göreviyle ilgili, "Bu kesinlikle bir meydan okuma." ifadesini kullanmıştı. Genç başantrenör Avrupa'da ve ligde aldığı sonuçlarla da başarısını ortaya koydu.



Türkiye'ye 14. kez Avrupa kupası gelebilir



Türk Telekom, gelecek hafta şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak.



Daha önce Türk takımlarından erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.



EuroCup'ta üst üste ikinci final



Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edilecek.



Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl ise bu başarıyı Türk Telekom tekrarladı.



Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı.



Ligde de durdurulamıyor



Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de durdurulamıyor.



Ligde normal sezonda son 4 maça girilirken Türk Telekom, 22 galibiyet, 4 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Normal sezonu lider bitirmeye çok yakın olan mavi-beyazlılar, şampiyonluğun da favorileri arasında gösteriliyor.





