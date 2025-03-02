Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu rahat geçti
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02 Mart 2025 21:27
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elisa Tuana Köse, Preyy, Elif Kapar, Sude Taşbaş)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)

Setler: 19-25, 26-24, 23-25, 18-25

Süre: 116 dakika

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