Tugay Kerimoğlu: 'Bu oyun Avrupa için yeterli değil'

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında Galatasaray'ın deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Tugay Kerimoğlu'nun o açıklamaları;



"OYUN ÇOK ŞEY VAAD ETMEDİ"



"Her şeyi bir tarafa bırak. Kötü mücadele edemezsin. Rakibin yaptıklarına karşılık veremiyor olabilirsin ama ikinci yarı pozisyonun yok. Kimse kızmasın, darılmasın. Oyun çok şey vaad etmedi. Pozisyonlarını zaman zaman değiştirdin, Sallai bir sağda solda, Jelert sağda solda sol önde.."



"TEKRAR KEŞFETMENİN ANLAMI YOK"



"Bazı şeyleri arayış olarak görüyor olabiliriz ama olmuyor. Bazı şeyleri tekrar keşfetmenin anlamı yok. 3'lü olmuyorsa 4'lü oyna. Şekiller şablonlar vardır. Karşılığını alamıyorsan, ki alamadığın süreçlerde sistem değişiklik yapıyorsun."



"BU OYUN AVRUPA İÇİN YETERLİ DEĞİL"



"Her zaman bu oyunun bir kuralı vardır. Topa sahipken iyi düşünmek, sende değilken rakipten fazla koşmak. Rakip senden daha fazla koştu. Sana alan bırakmadı. Devre arasında 2-1'i cebime koyar İstanbul'a dönerim dedim. Bugünkü oyun Avrupa için yeterli mi? Eksikler de olsa yeterli değil."