Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran beğeni

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TARAFTARI HEYECANLANDIRAN BEĞENİ
Leandro Trossard'ın, sosyal medya hesabından "Come to Beşiktaş" mesajını beğendiği belirtildi. Bu etkileşim, siyah-beyazlı taraftarlar arasında transfer heyecanını artırdı.
ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI
Kaynakta yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Arsenal ile 17 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bu gelişmenin ardından gözünü 31 yaşındaki Belçikalı sol kanada çevirdiği aktarıldı.
PAZARLIKTA İNDİRİM SİNYALİ
Trossard'ın ilk etapta 8 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talebiyle masaya oturduğu belirtildi. Ancak pazarlıklar ilerledikçe Belçikalı futbolcunun indirim sinyali verdiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE
Beşiktaş'ın, Trossard transferinde oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmelerin sonucuna göre adım atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, kanat hattını güçlendirmek için Belçikalı yıldızın kararını takip ediyor.
Leandro Trossard'ın, sosyal medya hesabından "Come to Beşiktaş" mesajını beğendiği belirtildi. Bu etkileşim, siyah-beyazlı taraftarlar arasında transfer heyecanını artırdı.
ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI
Kaynakta yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Arsenal ile 17 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bu gelişmenin ardından gözünü 31 yaşındaki Belçikalı sol kanada çevirdiği aktarıldı.
PAZARLIKTA İNDİRİM SİNYALİ
Trossard'ın ilk etapta 8 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talebiyle masaya oturduğu belirtildi. Ancak pazarlıklar ilerledikçe Belçikalı futbolcunun indirim sinyali verdiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE
Beşiktaş'ın, Trossard transferinde oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmelerin sonucuna göre adım atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, kanat hattını güçlendirmek için Belçikalı yıldızın kararını takip ediyor.