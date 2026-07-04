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Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran beğeni

Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferi için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Belçikalı futbolcunun sosyal medyada "Come to Beşiktaş" mesajını beğenmesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 09:18
Haber: Sözcü
Trossard'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran beğeni
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARAFTARI HEYECANLANDIRAN BEĞENİ

Leandro Trossard'ın, sosyal medya hesabından "Come to Beşiktaş" mesajını beğendiği belirtildi. Bu etkileşim, siyah-beyazlı taraftarlar arasında transfer heyecanını artırdı.

ARSENAL İLE ANLAŞMA İDDİASI

Kaynakta yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Arsenal ile 17 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bu gelişmenin ardından gözünü 31 yaşındaki Belçikalı sol kanada çevirdiği aktarıldı.

PAZARLIKTA İNDİRİM SİNYALİ

Trossard'ın ilk etapta 8 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talebiyle masaya oturduğu belirtildi. Ancak pazarlıklar ilerledikçe Belçikalı futbolcunun indirim sinyali verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE

Beşiktaş'ın, Trossard transferinde oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmelerin sonucuna göre adım atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, kanat hattını güçlendirmek için Belçikalı yıldızın kararını takip ediyor.

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