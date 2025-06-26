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Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yeni sözleşme teklifi ve Fenerbahçe iddiaları hakkında sessiz kalan Uğurcan Çakır'a bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

calendar 26 Haziran 2025 10:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!
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Kaleci arayışındaki Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SÖZLEŞME TEKLİFİ



Ertuğrul Doğan, başarılı kaleciyle görüşerek "Avrupa'ya gitmek istemiyorsan sözleşme uzatalım" teklifinde bulundu.

Bu teklife sessiz kalan Uğurcan Çakır'ın, eşi ve ailesiyle İstanbul'da yaşama düşüncesi olduğu öğrenildi. Milli kalecinin Fenerbahçe'nin ilgisi nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Oyuncunun sessiz kalması nedeniyle taraftarlar sosyal medyadan Uğurcan Çakır'a tepki göstermeye başladı. Bordo-mavili taraftarlar kaptanlarının İstanbul takımına transfer olmasını kabul etmedikleri ve oyuncunun çıkan haberlere sessiz kalması nedeniyle milli kaleciye büyük tepki gösteriyor. 


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