Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a büyük tepki!

Kaleci arayışındaki Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öğrenilirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da Uğurcan Çakır'a yeni sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.



ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Ertuğrul Doğan, başarılı kaleciyle görüşerek "Avrupa'ya gitmek istemiyorsan sözleşme uzatalım" teklifinde bulundu.Bu teklife sessiz kalan Uğurcan Çakır'ın, eşi ve ailesiyle İstanbul'da yaşama düşüncesi olduğu öğrenildi. Milli kalecinin Fenerbahçe'nin ilgisi nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.Oyuncunun sessiz kalması nedeniyle taraftarlar sosyal medyadan Uğurcan Çakır'a tepki göstermeye başladı. Bordo-mavili taraftarlar kaptanlarının İstanbul takımına transfer olmasını kabul etmedikleri ve oyuncunun çıkan haberlere sessiz kalması nedeniyle milli kaleciye büyük tepki gösteriyor.