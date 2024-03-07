Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
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07 Mart 2024 17:32
Son güncelleme 07 Mart 2024 17:37
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.

İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı aldı.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.

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