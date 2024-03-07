Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları yer almayacak.
İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı aldı.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı aldı.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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