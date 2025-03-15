Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla Trabzonspor oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Başakşehir, Deniz Türüç'ün 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FATİH TEKKE'NİN İLK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı.
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.
Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.
FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.
Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.
Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti.
Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.
İLK TEHLİKE BAŞAKŞEHİR'DEN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atan Başakşehir'den geldi. Bu dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden vuruşu direkten geri döndü.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Trabzonspor, karşılaşmanın 7. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan Malheiro'nun çevirdiği topa hareketlenen Simon Banza, ön direkte topa ayağını soktu ve fileleri buldu. Trabzonspor, bu golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.
YİNE BAŞAKŞEHİR TEHLİKESİ
Başakşehir, 12. dakikada bir kez daha etkili geldi. Bu dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinden vuruşu yandan dışarıya gitti.
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 20. dakikada önemli bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Trabzonspor ceza sahasına soldan gelen ortada Piatek'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
İLK YARIDA TRABZONSPOR ÖNDE
Trabzonspor, Başakşehir karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Başakşehir, 47. dakikada eşitlik golünü buldu. Bu dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında arka direkte Deniz Türüç topu ağlara gönderdi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
SIMON BANZA CEZALI
Trabzonspor'da Simon Banza, 54. dakikada sarı kart gördü. Banza, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Başakşehir, karşılaşmanın 58. dakikasında Umut Güneş'in düşürülmesiyle penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek, 59. dakikada yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Trabzonspor, karşılaşmanın 62. dakikasında ikinci golü buldu. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan, yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı ve Trabzonspor, durumu 2-0 yaptı.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ
Başakşehir, karşılaşmanın 64. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kartı bulunan Deniz Türüç, bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TRABZONSPOR'DAN ÜÇÜNCÜ GOL!
Trabzonspor, karşılaşmanın son anlarında bir gol daha buldu. 87. dakikada ceza sahasına giren Batista Mendy, Trabzonspor'un üçüncü golünü attı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Trabzonspor, Başakşehir karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareketlenen Crespo, pasını Piatek'e verdi. Bu oyuncu, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa ön direkte kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
20. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içinde iki takım oyuncularının top kapma mücadelesinde Banza'nın müdahalesiyle Umut Güneş yerde kalırken hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Deniz Türüç, seken topu tamamlamak isterken kaleci Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.
62. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Sol kanattan Visca'nın yayın üzerine çıkardığı topu Banza bekletmeden ceza sahası sol çaprazındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
64. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk yarıdan kartı bulunan Deniz Türüç, orta alanda top kapma mücadelesinde Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
87. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. RAMS Başakşehir'de yapılan top kaybının ardından sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov, pasını ceza sahası içindeki Cham'a çıkardı. Cham'ın bekletmeden penaltı noktasına doğru verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 78 Operi), Opoku, Deniz Türüç, Yusuf Sarı (Dk. 69 Figueiredo), Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Umut Güneş (Dk. 69 Brnic), Piatek (Dk. 78 Keny)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen (Dk. 60 Serdar Saatçı), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy (Dk. 90 Jabol-Folcarelli), Visca (Dk. 90 Arif Boşluk), Ozan Tufan (Dk. 85 Zubkov), Sikan (Dk. 60 Cham), Banza
Goller: Dk. 7 Banza, Dk. 62 Ozan Tufan, Dk. 87 Mendy (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 43 Mendy, Dk. 53 Banza (Trabzonspor), Dk. 79 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy attı.
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Başakşehir, Deniz Türüç'ün 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıllık aranın ardından ligde deplasmanda ilk kez kazandı. Bordo-mavililer, son olarak geçen yılın mayıs ayında deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde iki maç aradan sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Başakşehir, 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FATİH TEKKE'NİN İLK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı.
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.
Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.
FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.
Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'de son çıktıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.
Atan, Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Olivier Kemen'i kadroya almadı, Lucas Lima ile Joao Figueiredo'yu ise yedeğe çekti.
Turuncu-lacivertlilerde Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir ve Umut Güneş ilk 11'de görev aldı.
İLK TEHLİKE BAŞAKŞEHİR'DEN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atan Başakşehir'den geldi. Bu dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden vuruşu direkten geri döndü.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Trabzonspor, karşılaşmanın 7. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan Malheiro'nun çevirdiği topa hareketlenen Simon Banza, ön direkte topa ayağını soktu ve fileleri buldu. Trabzonspor, bu golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.
YİNE BAŞAKŞEHİR TEHLİKESİ
Başakşehir, 12. dakikada bir kez daha etkili geldi. Bu dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinden vuruşu yandan dışarıya gitti.
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 20. dakikada önemli bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Trabzonspor ceza sahasına soldan gelen ortada Piatek'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
İLK YARIDA TRABZONSPOR ÖNDE
Trabzonspor, Başakşehir karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Başakşehir, 47. dakikada eşitlik golünü buldu. Bu dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında arka direkte Deniz Türüç topu ağlara gönderdi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
SIMON BANZA CEZALI
Trabzonspor'da Simon Banza, 54. dakikada sarı kart gördü. Banza, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Başakşehir, karşılaşmanın 58. dakikasında Umut Güneş'in düşürülmesiyle penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Krzysztof Piatek, 59. dakikada yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Trabzonspor, karşılaşmanın 62. dakikasında ikinci golü buldu. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan, yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı ve Trabzonspor, durumu 2-0 yaptı.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ
Başakşehir, karşılaşmanın 64. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kartı bulunan Deniz Türüç, bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TRABZONSPOR'DAN ÜÇÜNCÜ GOL!
Trabzonspor, karşılaşmanın son anlarında bir gol daha buldu. 87. dakikada ceza sahasına giren Batista Mendy, Trabzonspor'un üçüncü golünü attı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Trabzonspor, Başakşehir karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareketlenen Crespo, pasını Piatek'e verdi. Bu oyuncu, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa ön direkte kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
20. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içinde iki takım oyuncularının top kapma mücadelesinde Banza'nın müdahalesiyle Umut Güneş yerde kalırken hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Deniz Türüç, seken topu tamamlamak isterken kaleci Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.
62. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Sol kanattan Visca'nın yayın üzerine çıkardığı topu Banza bekletmeden ceza sahası sol çaprazındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
64. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk yarıdan kartı bulunan Deniz Türüç, orta alanda top kapma mücadelesinde Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
87. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. RAMS Başakşehir'de yapılan top kaybının ardından sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov, pasını ceza sahası içindeki Cham'a çıkardı. Cham'ın bekletmeden penaltı noktasına doğru verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 78 Operi), Opoku, Deniz Türüç, Yusuf Sarı (Dk. 69 Figueiredo), Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Umut Güneş (Dk. 69 Brnic), Piatek (Dk. 78 Keny)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen (Dk. 60 Serdar Saatçı), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy (Dk. 90 Jabol-Folcarelli), Visca (Dk. 90 Arif Boşluk), Ozan Tufan (Dk. 85 Zubkov), Sikan (Dk. 60 Cham), Banza
Goller: Dk. 7 Banza, Dk. 62 Ozan Tufan, Dk. 87 Mendy (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 43 Mendy, Dk. 53 Banza (Trabzonspor), Dk. 79 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)