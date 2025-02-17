Toyota, İsveç Rallisi'nde birinci oldu

TOYOTA GAZOO Racing, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ikinci yarışı olan İsveç Rallisi'nde ilk iki sırayı alarak sezona başarılı bir başlangıç yaptı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dört yılın markalar şampiyonu takım, karlı ve buzlu İsveç Rallisi'nde ilk iki sırayı almayı başardı. GR YARIS Rally1 ile yarışan TOYOTA GAZOO Racing, böylece sezonun ilk iki yarışının da kazananı oldu.



Takım pilotları Elfyn Evans ve Scott Martin ikilisi, 18 etabın yedisinde en iyi zamanı kaydetti.



Ralliyi 2 saat 3 dakika 39.2 saniyede tamamlayan Evans, yarışın galibi olurken 10'uncu WRC zaferini ve 2'inci İsveç Rallisi zaferini de elde etti.



Yarışın son bölümlerinde bir süre liderliği elinde tutan Takamoto Katsuta ve Aaron Johnston ikilisi, Evans'ın yalnızca 3.8 saniye gerisinde ikinci sırada yer alarak Toyota'ya çifte zafer getirdi.



TOYOTA GAZOO Racing'in diğer pilotlarından Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen ralliyi beşinci, Sami Pajari/Marko Salminen ise yedinci sırada tamamladı.



Toyota, İsveç Rallisi zaferiyle WRC tarihindeki 95'inci galibiyetine ulaştı ve tüm zamanların en başarılı ikinci takımı konumuna yükseldi. Takım, bu sonuçlarla birlikte 120 puana ulaşarak Markalar Şampiyonası'nda 48 puan farkla liderliğini sürdürdü.



Pilotlar Şampiyonası'nda ise 61 puana ulaşan Evans, 28 puan farkla ilk sıraya yükseldi. İkinci sırada ise Toyota adına belirli yarışlara katılacak Ogier ve üçüncü sırada bir diğer Toyota pilotu Kalle Rovanpera yer alıyor.



Sezonun üçüncü yarışı Kenya'daki Safari Rallisi olacak. WRC'nin tek Afrika yarışı olan ralli, 20-23 Mart'ta gerçekleştirilecek. 2021'de takvime geri dönen Safari Rallisi, engebeli ve kayalıklı yollardaki zorlu koşullarla yüksek hızlara sahip açık düzlükleri olan etaplarıyla dikkati çekiyor.



Açıklamada yarışın ardından yaptığı değerlendirmelere yer verilen takım kaptanı Jari-Matti Latvala, İsveç Rallisi'nin çok yakın geçtiğini belirterek, "İki pilotumuzun kazanmak için mücadele etmesini izlemek stresli ve heyecan vericiydi. Evans ve Katsuta baskı altında kaza yapmadan ilk iki sırayı aldılar. Tüm ralli boyunca en iyi pilotlar arasında sadece birkaç saniye vardı ve üç gün boyunca bu şekilde mücadele etmek olağanüstü. Ekibimizin ilk iki ralliden maksimum 120 puan almasıyla sezona kusursuz başladık." ifadelerini kullandı.



