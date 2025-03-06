TOFAŞ, deplasmanda kaybetti!

FIBA Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TOFAŞ, deplasmanda kaybetti!
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06 Mart 2025 00:09
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Bilbao Basket'e deplasmanda 84-72 yenildi.

Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde TOFAŞ'a 26-14 üstünlük kuran ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 15 sayıya (65-50) yükselten Bilbao Basket, mücadeleden de 84-72 galip ayrıldı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 10 isabetle oynayan TOFAŞ'ta Bankston 14, Reed 12 sayı kaydetti.

Yarı finale çıkan takım, 12 Mart Çarşamba günü Bursa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

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