27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Tim Jabol Folcarelli: "Rakibe asla izin vermem"

Trabzonspor forması giyen Tim Jabol Folcarelli, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2025 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili forma ile tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Folcarelli, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un tarihi ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir kulübe transferimle ilgili bir soruyu 2-3 yıl önce sorsanız, bunun gerçekleşeceğini asla düşünemezdim. Bunun gerçekleşebilmesi için çok ama çok çalışmak gerekir. Bu camianın bir parçası olmak hem saha içinde hem saha dışında çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

Kulübün rahat bir çalışma ortamı sunduğunu aktaran Folcarelli, "Taraftarımız da motivasyonumuzu artıracak her şeyi yapıyor. Taraftarlar ve şehrin futbola olan tutkusu üst düzey. Bana güven veren bu ortamda her geçen gün kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu


-"Kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum."

Tim Jabol Folcarelli, saha dışında insanlarla güzel iletişimi olan, esprili, neşeli ve sakin birisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sahaya çıktığımda takımımı en iyi şekilde temsil etme noktasında tamamen değişiyorum. Tabiri caizse rakibi bir canavar gibi ısırmam gerekiyorsa asla çekinmem. Kazanmak için her topa basan, mücadeleci ve gerektiğinde sert bir oyuncu oluyorum. Rakibe saygı gösteririm ama zaten sahaya çıkıyorsanız aklınızdaki bellidir ya ben ya o. Kazanacak tarafta olmak için hiçbir şeyden çekinmem. Bu, işimi iyi yapma ve takımım için her şeyi verme isteğimden kaynaklanıyor. Kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum, bu yüzden saha içinde daha hırslı ve kararlıyım."



Hem hücum hem de savunma olarak kendisinden istenenleri yerine getirmeye çalıştığını anlatan Folcarelli, "İki ceza sahası arasında da hem toplu hem de topsuz olarak bol bol koşular yapabiliyorum. Ayrıca top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişlerim de katkının önemli parçaları." şeklinde görüş belirtti.

- "Saha içinde sinirlendirecek şey adaletsizliktir"

Folcarelli, sadece futboluna odaklandığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Rakipler sizi baskı altına almak ve mental olarak düşürüp saha dışına çıkarmaya çalışırlar. Ama ben bunları dinlemem, kimin ne yaptığıyla ilgilenmem bile. Sadece takımıma katkı yapmaya odaklanırım. Rakibin ne yaptığını, ne dediğini umursamam, daha doğrusu rakibin herhangi bir şekilde kafamın içine girmesine izin vermem. Ben sadece futbola odaklıyım. Ama şöyle bir gerçek de var. Beni sahada en çok sinirlendirecek şey adaletsizliktir. Hakem kararlarında bunu net olarak gördüğümde çok sinirlerinim. Bir de kendi karakteri dışında aşırı öz güvenli gözükme çabasında olan futbolcularla oynamaktan da nefret ederim."

