TFF, 14 sayfalık olay tutanakları yayınladı!

Cüneyt Çakır tarafından 'Bende tüm VAR kayıtları mevcut' ifadesini

TFF, Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tarık Ongun'un Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını 'yetkisiz şekilde' dinlediğine yönelik bilgi ve beyanlar üzerine, söz konusu olayla ilgili kişilerden alınan yazılı bilgi ve tutanakları yayınladı." denildi ve disiplin soruşturması açmak için yeterli delil bulunamadığı kanaatine varıldığı anlışılmaktadır ibareler yer aldı.Bu belgede "" denildi.Baş Hukuk Müşaviri Hazer Akil imzasıyla yayınlanan belgede, Tarık Ongun, Özgüç Türkalp, Serkan Ok, Barış Şimşek, Alper Ulusoy ile birlikte Hawk-Eye firmasının yetkililerinden alınan beyanlar yer aldı.Raporun 6. sayfasında MHK'nin 2022 / 09 toplantı numaraları ve 26 Mart 2022 tarihli toplantı tutanağı yer aldı. BuradaRaporun 7. sayfasındaBu tutanakta "" beyanları dikkat çekti.Raporun 8. sayfasında Hakem İşleri Müdürü. Bu yazıda 'beyanı yer aldı.5 Nisan 2022 tarihli Tarık Ongun'un beyanları yer aldı.cümleleri yer aldı.Tarık Ongun'un ifadeleri yer aldı.satırları bu sayfa yer aldı.'un 5 Nisan 2022 tarihli, soruşturmayla ilgili beyanı yer aldı.dedi.5 Nisan 2022 tarihli, soruşturmayla ilgili beyanı yer aldı.beyanı yer aldı.5 Nisan 2022 tarihlidedi.'in beyanı yer aldı.dedi.