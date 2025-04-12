Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'a: 'Mezara kadar kovalayacağım'

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki göstererek yönetimi sırasında yaşananların takipçisi olacağını söyledi.
"MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"
Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.
"MAALESEF OLAY BURAYA GELDİ"
Yaşanan olayın Beşiktaş Kulübünün kültürüne yakışmadığının altını çizen Yamantürk, "Ön sıralara selam verirken elimi uzattım. Selam verirken yüz yüze kaldık, medeni insanlar gibi elini sıktım ama maalesef olay buraya geldi." diye konuştu.
"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKILACAĞINA İNANIYORUM"
Beşiktaş Kulübünün sermaye artırımı başvurusunun onaylanmasına da değinen Yamantürk, "Başkanımızı sermaye artırımından dolayı, bankalara borcu kapatmasından dolayı tebrik ediyorum. Umarım Beşiktaş bu içinde bulunduğu sonsuza düşme girdabından kurtulur. Bu iş o kadar zor değil. Para kulübün içinde. Bir şirketi yönetir gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak bu işin içinden çıkılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'I TEK ADAM YÖNETİMLERİNDEN KURTARMALIYIZ"
Yönetimden beklentilerini de dile getiren Tevfik Yamantürk, "Tüzük tadili yapıp kuvvetler ayrılığını uygulamamız lazım. Uygularsak Beşiktaş bundan sonraki yanlışlardan kurtulur. 2,5 yıl çalıştık, çok iyi bir tüzük olduğunu düşünüyorum. Tüzük bir anda kadük edildi. Neden böyle oldu? Kadük edildikten sonra bırakıp gidildi. Terbiyemden dolayı kaçıldı demiyorum. Beşiktaş'ı tek adam yönetimlerinden kurtarmamız gerek. Tek adamlar kötü niyetli olursa eyvah ki eyvah." değerlendirmesinde bulundu.
"İYİ İŞLER YAPTIMIZI ANLIYORUM"
Divan kurulu başkanlığına aday olan isimlerle görüştüğünü aktaran Yamantürk, "Üç kişiyle görüştüm. Kendileriyle tanıştım. Bu beni çok mutlu etti. Süreci nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Merdivenden inerken uzanan elleri görünce iyi işler yaptığımızı anlıyorum. Gitmeyi bilmek, iktidar olmaktan daha iyidir. Gitmeyi de bildik, biliyoruz. Bir anda kaçmıyoruz. Şükürler olsun Beşiktaş'a yakışan bir şekilde süreci tamamlayacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.
Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'a: "Mezara kadar kovalayacağım"
Beşikaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki gösterdi.
Son güncelleme 12 Nisan 2025 13:52
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu toplantısına katılan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a tepki göstererek yönetimi sırasında yaşananların takipçisi olacağını söyledi.
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