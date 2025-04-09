Talisca'nın golü Avrupa'yı salladı!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'nın Trabzonspor'a attığı üçüncü golü, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Haberde; "Anderson Talisca, muhteşem bir vole golüne imza attı. Talisca'nın golü, FIFA The Best ödül töreninde yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen Puşkaş Ödülü'ne aday gösterilebilir" ifadeleri yer aldı.
PERFORMANSI
Sarı lacivertli formayla 15 maçta görev alan Brezilyalı yıldız 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Anderson Talisca🚀pic.twitter.com/n2BvHdkjdP
— Sporx (@sporx) April 6, 2025