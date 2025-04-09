Talisca'nın golü Avrupa'yı salladı!

Fenerbahçeli Anderson Talisca'nın Trabzonspor'a attığı gol, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Talisca'nın golü Avrupa'yı salladı!
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09 Nisan 2025 08:35

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'nın Trabzonspor'a attığı üçüncü golü, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Haberde; "Anderson Talisca, muhteşem bir vole golüne imza attı. Talisca'nın golü, FIFA The Best ödül töreninde yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen Puşkaş Ödülü'ne aday gösterilebilir" ifadeleri yer aldı.

PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 15 maçta görev alan Brezilyalı yıldız 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. 



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