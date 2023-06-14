Talisca Galatasaray'a gelecek mi? Transfer olacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Anderson Talisca için gelen soruya cevap verdi. Peki, Talisca Galatasaray'a gelecek mi? Transfer olacak mı?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Talisca Galatasaray'a gelecek mi? Transfer olacak mı?
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14 Haziran 2023 12:56
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Gecesi Digital YouTube hesabında canlı yayında konuştu.

TALISCA İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek, "Talisca transfer listenizde var mı?" sorusuna, "Geniş bir listemiz var. 12-13 kişilik liste var." cevabını verdi.

Sarı-kırmızılıların başkanı, Anderson Talisca için gelen yeni sorunun ardından bu kez, "Talisca listemizde değil. Bildiğim kadarıyla değil. Transfer olaylarını Erden kovalıyor. Ancak, uzun süre işinden uzak kaldı. Bir işine gidiyor, bir kulübe geliyor. Yarın (Salı Günü) da Gaziantep'e gidecek." sözlerini sarf etti.

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