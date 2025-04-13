Tadic, transferde ters köşeye yatırdı!

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dusan Tadic'in yeni bir talibi çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tadic, transferde ters köşeye yatırdı!
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13 Nisan 2025 10:55
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in sezon sonu takımdan ayılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Eski takımı Ajax'a geri dönmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip gündeme geldi. 

MLS'ten teklif aldığı belirtilen Tadic, eşiyle birlikte son kararını verecek. 

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 
 
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