Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in sezon sonu takımdan ayılmasına kesin gözüyle bakılıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eski takımı Ajax'a geri dönmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip gündeme geldi.
MLS'ten teklif aldığı belirtilen Tadic, eşiyle birlikte son kararını verecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Eski takımı Ajax'a geri dönmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip gündeme geldi.
MLS'ten teklif aldığı belirtilen Tadic, eşiyle birlikte son kararını verecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.