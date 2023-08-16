Süper Lig ekibinden Draxler bombası!

Ankaragücü Transfer Haberleri: Süper Lig ekibi Ankaragücü, geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Julian Draxler'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Süper Lig ekibinden Draxler bombası!
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16 Ağustos 2023 09:17
Ankaragücü'nün geçen sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen PSG'den Julian Draxler ile ilgilendiği iddia edildi.

Adana Demirspor'la adı geçen dünyaca ünlü yıldız için Sarı-Lacivertliler'in ciddi bir girişim içerisinde olduğu konuşuluyor.

Schalke'den Wolfsburg'a 43 milyon Euro, Wolfsburg'dan da PSG'ye 36 milyon Euro'ya transfer olan 29 yaşındaki sol kanat son yıllarda büyük düşüş yaşıyordu.

BENFICA'DA OLMADI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Julian Draxler ile Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezon Benfica'ya kiralanan Julian Draxler burada toplam 18 maçta forma giyebildi ve 2 gol attı. Julian Draxler Almanya Milli Takım formasını da 58 kez giydi ve 7 gol atıp 7 asist yaptı.

MORUTAN DA LİSTEDE

Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de devreye girdiği ifade edildi. Bir süredir adı Konyaspor'la da anılan oyuncu için yönetimin görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun ilk tercihi, kariyerini Pisa'da sürdürmek. 

 
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