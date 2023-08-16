Süper Lig ekibinden Draxler bombası!

Ankaragücü'nün geçen sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen PSG'den Julian Draxler ile ilgilendiği iddia edildi.Adana Demirspor'la adı geçen dünyaca ünlü yıldız için Sarı-Lacivertliler'in ciddi bir girişim içerisinde olduğu konuşuluyor.Schalke'den Wolfsburg'a 43 milyon Euro, Wolfsburg'dan da PSG'ye 36 milyon Euro'ya transfer olan 29 yaşındaki sol kanat son yıllarda büyük düşüş yaşıyordu.PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Julian Draxler ile Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezon Benfica'ya kiralanan Julian Draxler burada toplam 18 maçta forma giyebildi ve 2 gol attı. Julian Draxler Almanya Milli Takım formasını da 58 kez giydi ve 7 gol atıp 7 asist yaptı.Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de devreye girdiği ifade edildi. Bir süredir adı Konyaspor'la da anılan oyuncu için yönetimin görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun ilk tercihi, kariyerini Pisa'da sürdürmek.