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Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programı açıklandı. İşte program...

calendar 11 Temmuz 2025 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 16:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 21.30.

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların daha sonra ilan edilecek müsabaka takvimine göre programda değişiklik yapılabileceği hatırlatıldı.


Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:

1. hafta:

8 Ağustos Cuma:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

10 Ağustos Pazar:

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

2. hafta:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

İşte program:





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