Sultanlarımız'dan 2'de 2!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı. Çin'de oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0'lık skorla kazandı.
Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı.
İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı.
Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)
Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)
Setler: 25-23, 25-14, 25-22
Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı.
İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı.
Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)
Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)
Setler: 25-23, 25-14, 25-22
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