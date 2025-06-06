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Sultanlarımız'dan 2'de 2!

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçını Tayland'a karşı 3-0 kazandı ve ikide iki yaptı.

calendar 06 Haziran 2025 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 16:53
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sultanlarımız'dan 2'de 2!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı. Çin'de oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0'lık skorla kazandı.

Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı.

İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı.


Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)

Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)

Setler: 25-23, 25-14, 25-22


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