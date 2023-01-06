Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, cumartesi günü oynanacak iki maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:
7 ocak 2023 Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak 2023 Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
9 Ocak 2023 Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:
7 ocak 2023 Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak 2023 Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
9 Ocak 2023 Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
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