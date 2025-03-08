Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son haftalarda form grafiği düşüş gösteren İtalyan golcü Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirerek, oyuncusunun moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalıştı.
Solskjaer, İmmobile'nin kariyerindeki büyük başarılarına ve dünya çapındaki kalitesine olan inancını dile getirdi ve Beşiktaş'ta da aynı seviyede bir performans sergilemesi gerektiğini belirtti.
"SENİN KALİTENİ DÜNYA BİLİYOR!"
Solskjaer, "Senin kaliteni dünya biliyor. Herkes neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, farkındayım. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, Immobile'e olan güvenini ifade etti. Teknik direktör, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın başarıya ulaşabilmesi için Immobile'nin takıma katkısının kritik önem taşıdığını vurguladı.
İTALYAN FORVETİN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın İtalyan forveti 2024–2025 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Immobile, gol başına 153 dakikada bir gol atarak takımının en skorer oyuncularından biri olmayı başardı. Ayrıca, Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Immobile, henüz gol atamasa da takıma katkı sağlamak adına 420 dakika sahada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2 maçta 2 gol atarak gol başına sadece 74 dakikada bir golle dikkat çeken Immobile, Türkiye Kupası'nda 1 maçta sahaya çıktı ancak gol veya asist kaydetmedi. TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta 2 gol atarak finaldeki zaferde önemli bir rol oynadı ve gol başına 43 dakikada bir golle etkili oldu.
Toplamda 31 maçta 14 gol ve 3 asistle mücadele eden Immobile, gol başına 157 dakika kalarak Beşiktaş'taki ilk sezonunda önemli bir performans sergiledi.
Solskjaer, İmmobile'nin kariyerindeki büyük başarılarına ve dünya çapındaki kalitesine olan inancını dile getirdi ve Beşiktaş'ta da aynı seviyede bir performans sergilemesi gerektiğini belirtti.
"SENİN KALİTENİ DÜNYA BİLİYOR!"
Solskjaer, "Senin kaliteni dünya biliyor. Herkes neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, farkındayım. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, Immobile'e olan güvenini ifade etti. Teknik direktör, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın başarıya ulaşabilmesi için Immobile'nin takıma katkısının kritik önem taşıdığını vurguladı.
İTALYAN FORVETİN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın İtalyan forveti 2024–2025 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Immobile, gol başına 153 dakikada bir gol atarak takımının en skorer oyuncularından biri olmayı başardı. Ayrıca, Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Immobile, henüz gol atamasa da takıma katkı sağlamak adına 420 dakika sahada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2 maçta 2 gol atarak gol başına sadece 74 dakikada bir golle dikkat çeken Immobile, Türkiye Kupası'nda 1 maçta sahaya çıktı ancak gol veya asist kaydetmedi. TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta 2 gol atarak finaldeki zaferde önemli bir rol oynadı ve gol başına 43 dakikada bir golle etkili oldu.
Toplamda 31 maçta 14 gol ve 3 asistle mücadele eden Immobile, gol başına 157 dakika kalarak Beşiktaş'taki ilk sezonunda önemli bir performans sergiledi.
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