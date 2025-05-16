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Solskjaer'in özel isteği: Beto!

Norveçli hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş, Everton'ın santrforunu satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü

calendar 16 Mayıs 2025 07:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Solskjaer'in özel isteği: Beto!
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Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu transfer listesine ekledi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralık teklif sunmaya hazırlanıyor.

SOLSKJAER ONAYLADI

Bu sezon Everton formasıyla 32 karşılaşmada 10 gol atan Beto, 2023 yazında Udinese'den 25 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olmuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onayıyla harekete geçen yönetimin, oyuncunun menajerleriyle temaslara başladığı belirtildi. Haberde, "Türkiye'ye transferi sürpriz olmaz" ifadeleri dikkat çekerken kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı. 1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra bağlantı oyunundaki becerisiyle de dikkat çekiyor.

NE YAPTI?

Kariyerinde 206 resmi maça çıkan Portekizli forvet, 65 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Everton formasıyla ise 69 maçta 15 gol ve 2 asist üretti.


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