Sneijder için flaş iddia!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Comanchero uluslararası suç örgütü soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı.



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla başlatılan operasyonlarda, 55 şüphelinin 4.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulmuştu. Liderliğini Hakan Reis ve Duax Ngakuru'nun yaptığı örgütün 18 üyesi tutuklanmış, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



WESLEY SNEIJDER DETAYI



MASAK, Comanchero'nun uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığını belirten detaylı bir rapor hazırladı. Raporda, Sneijder'in, Borhan Group Yatırım A.Ş. ve onun kontrolündeki Econ Gayrimenkul şirketine 1 milyon 181 bin 428 dolar gönderdiği tespit edildi. Bu durum, Sneijder'in şirketin gizli ortağı olduğu izlenimini yarattı. Soruşturmada adı geçen Yunus Emre Borhan, ifadesinde Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ve Tavukçu'nun hisselerini Sneijder'e sattığını belirtti. Borhan, "Sneijder, Econ şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı ve bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar üzerinden anlaştık. Sneijder bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" dedi.



Borhan, ayrıca kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında adı geçen ve bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören ile de Wesley Sneijder aracılığıyla tanıştığını söyledi. Borhan, Gören'den 100 bin lira borç aldığını ve vadesi gelince ödediğini ifade etti.





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