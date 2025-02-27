Slavko Vincic: 'Böylesini hiç görmedim'

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve konuşmaya da devam ettiği son bir haftanın öznesi hiç kuşkusuz Slavko Vincic.
Kim bu isim? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi. Maç öncesi kariyeri, adının karıştığı olaylar konuşulan, sosyal medyada en fazla etkileşim gören Vincic, 5 günde 3 ayrı ülkede maça çıktı. 19 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten UEFA'nın finalist hakemi, 22 Şubat'ta ülkesi Slovenya'da Bravo-Koper mücadelesinde düdük çaldı. Ve 24 Şubat'ta da Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini idare etti.
"GERİLİM FİLMİ GİBİ"
"BU KADARINA RASTLAMADIM"
Kararları, yönetimi, otoritesi çok konuşuldu ve tartışıldı. Peki Vincic ne hissetti? En çarpıcı olay, güvenlik tedbirlerine bakışı oldu. Derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Vincic, ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevlinin olduğunu duydu kulaklarına inanamadı. Bu şaşkınlığını eşiyle telefonda da paylaşan Sloven hakemin 2 gün önce yönettiği Bravo-Koper maçındaki biletli seyirci sayısı 450'ydi. Slavko Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili cümleleri "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" oldu.
Kim bu isim? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi. Maç öncesi kariyeri, adının karıştığı olaylar konuşulan, sosyal medyada en fazla etkileşim gören Vincic, 5 günde 3 ayrı ülkede maça çıktı. 19 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten UEFA'nın finalist hakemi, 22 Şubat'ta ülkesi Slovenya'da Bravo-Koper mücadelesinde düdük çaldı. Ve 24 Şubat'ta da Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini idare etti.
"GERİLİM FİLMİ GİBİ"
"BU KADARINA RASTLAMADIM"
Kararları, yönetimi, otoritesi çok konuşuldu ve tartışıldı. Peki Vincic ne hissetti? En çarpıcı olay, güvenlik tedbirlerine bakışı oldu. Derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Vincic, ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevlinin olduğunu duydu kulaklarına inanamadı. Bu şaşkınlığını eşiyle telefonda da paylaşan Sloven hakemin 2 gün önce yönettiği Bravo-Koper maçındaki biletli seyirci sayısı 450'ydi. Slavko Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili cümleleri "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" oldu.
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