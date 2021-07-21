Slavia Prag'ın Stanciu kararı; "Bırakmıyoruz"

Slavia Prag'ın Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray'ın istediği Nicolae Stanciu'nun takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Slavia Prag'ın Stanciu kararı; 'Bırakmıyoruz'
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21 Temmuz 2021 16:23
Galatasaray'ın yeni sezonda transfer hedefleri arasında olan Slavia Prag'ın Rumen futbolcusu Nicolae Stanciu konusunda karar çıktı! 28 yaşındaki oyuncunun kulübü, sarı kırmızılıların teklifini geri çevirdi.

TAKIMDA KALMASINA KARAR VERDİK

Slavia Prag'ın Başkanı Jaroslav Tvrdik, "Antrenörlerin de yer aldığı yönetim kurulu toplantısında oybirliğiyle Stanciu'nun takımda kalmasına karar verdik. Stanciu bizim hedeflerimiz için önemli bir oyuncu. Yapılan teklif doğrultusunda ayrılığı bizim için kabul edilemezdi" sözlerine yer verdi.

Tvrdik geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise Stanciu'yu bırakmalarının kolay olmadığını belirterek, "Oyuncularımıza teklif vermek kulüplerin hakkıdır ancak teklifler Slavia ve oyuncu için ilgi çekici olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ama bir anlaşma olmadı. Stanciu'yu isteyen kulüp, bizimle anlaşmak zorunda" açıklamasını yapmıştı.

6,5 MİLYON EUROLUK TALEP

Slavia Prag, 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon Euro olarak belirlerken, Galatasaray'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydedilmişti.

NICOLAE STANCIU KİMDİR?

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor 


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