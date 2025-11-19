26 Kasım
Sipay Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu gururu

Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Litvanya'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atarak galibiyete katkı sağladı.

19 Kasım 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Bodrum Futbol Kulübü, genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun Türkiye U21 Milli Takımı'nda sergilediği performansla gurur tablosu yaşadı.

Ay yıldızlı takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu H Grubu'nda Litvanya'yı deplasmanda 2-1 yenerken, Ali iki gole imza attı.

Maçın henüz 1'inci dakikasında ağları havalandıran 21 yaşındaki oyuncu, 76'ncı dakikada da sahneye çıkarak milli takıma 3 puanı getiren golleri kaydetti. Türkiye bu sonuçla 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Sezon başında Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya gelen Ali Habeşoğlu, yeşil-beyazlılarla 1'inci Lig'de 13 maça çıktı. Bu müsabakalarda toplam 690 dakika süre alan Ali Habeşoğlu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

GAZZE UNUTULMADI


Öte yandan 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Bodrum FK - Atakaş Hatayspor müsabakası gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum FK olarak ayrıca elde edilen hasılat tutarı kadar ek bağışla birlikte Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek her iki bağışı ilgili kurumlara resmi olarak yatırmış olduk. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza, camiamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

