Sinan Bolat, Türkiye'ye dönüyor!

Kasımpaşa, Westerlo'dan Sinan Bolat ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sinan Bolat, Türkiye'ye dönüyor!
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05 Şubat 2025 13:46
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleye Sinan Bolat takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul temsilcisi, Westerlo forması giyen Bolat ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki file bekçisi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giyecek.

Sinan Bolat için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Sinan Bolat, daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.

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