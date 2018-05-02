Sergio Ramos: 'Biz sahada konuşuyoruz'

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan ve rövanş maçındaile 2-2 berabere kalarak finale yükselenİspanyol futbolcu, önemli açıklamalar yaptı.Yapılan eleştirilere tepki gösteren Ramos, "Bırakın insanlar konuşsun. Biz sahada konuşuyoruz. Bunu başarabileceğimizi biliyorduk. Tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.Sonuna kadar savaştıklarını vurgulayan Sergio Ramos, "Bu kulübün DNA'sı, sizi sonuna sonuna kadar savaşmaya itiyor. Takım olarak kalbimiz ve ruhumuzla oynayarak finale çıkmayı başardık" şeklinde konuştu.Turu geçmeyi hak ettiklerini dile getiren İspanyol stoper, "Bayern Münih harika bir ekip, çok sert bir takım. Çok acı çektik ancak iki maça bakarsak totalde onlardan iyiydik" dedi.