Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın Survivor programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.
Yalçın, Survivor'un birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.
Sergen Yalçın'ın jürilik yapacağı program 27-28 Mart tarihlerinden yayınlanacak.
Beşiktaş ile geçen sezon 2 kupa kazanan başarılı teknik adam, bu sezon gelen başarısız sonuçların ardından 9 Aralık'ta istifa etmişti.
Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu, Sergen Yalçın ile Dominik'ten bir fotoğrafını paylaştı.
Yalçın, Survivor'un birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.
Sergen Yalçın'ın jürilik yapacağı program 27-28 Mart tarihlerinden yayınlanacak.
Beşiktaş ile geçen sezon 2 kupa kazanan başarılı teknik adam, bu sezon gelen başarısız sonuçların ardından 9 Aralık'ta istifa etmişti.
Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu, Sergen Yalçın ile Dominik'ten bir fotoğrafını paylaştı.