Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Survivor yarışmasında jürilik yapmak için Dominik'e gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te
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16 Mart 2022 18:42
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın Survivor programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Yalçın, Survivor'un birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.

Sergen Yalçın'ın jürilik yapacağı program 27-28 Mart tarihlerinden yayınlanacak.

Beşiktaş ile geçen sezon 2 kupa kazanan başarılı teknik adam, bu sezon gelen başarısız sonuçların ardından 9 Aralık'ta istifa etmişti.

Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu, Sergen Yalçın ile Dominik'ten bir fotoğrafını paylaştı.



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