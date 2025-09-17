Serdal Adalı: 'UEFA'dan ceza geldi, devamı gelebilir'

"FFP ile ilgili Beşiktaş, UEFA'dan büyük ceza alacak, transfer işlerinden, evrak yanlışlığından falan... Algı operasyonu bu! Beşiktaş, 900 bin Euro'luk ceza aldı. Geçen seneki yönetimin yaptığı limit üstü transferlerden dolayı. Bunu resmi sayfadan bildirdik. Yeni bir şey değil. Sosyal medyada büyük ceza geliyor falan yazdılar. Onun dışında Beşiktaş'ın UEFA'da bir sıkıntısı yok. Geçen seneden yapılan yanlışın cezası 900 bin Euro geldi, devamı da gelebilir. İçinde olduğumuz dönemi kapsana bir sorun, sıkıntı yok. Sanki biz yanlış yapmışız da ceza gelmiş gibi bir algı yapılıyor, doğru değil."





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında UEFA'dan 900 bin Euro ceza geldiğini ve devamının da gelebileceğini belirtti.Serdal Adalı, UEFA'dan ceza gelebileceğini şu sözlerle duyurdu: