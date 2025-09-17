17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Serdal Adalı: "UEFA'dan ceza geldi, devamı gelebilir"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA'dan 900 bin Euro'luk ceza aldıklarını ve cezanın devamının da gelebileceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında UEFA'dan 900 bin Euro ceza geldiğini ve devamının da gelebileceğini belirtti.

Serdal Adalı, UEFA'dan ceza gelebileceğini şu sözlerle duyurdu:

"FFP ile ilgili Beşiktaş, UEFA'dan büyük ceza alacak, transfer işlerinden, evrak yanlışlığından falan... Algı operasyonu bu! Beşiktaş, 900 bin Euro'luk ceza aldı. Geçen seneki yönetimin yaptığı limit üstü transferlerden dolayı. Bunu resmi sayfadan bildirdik. Yeni bir şey değil. Sosyal medyada büyük ceza geliyor falan yazdılar. Onun dışında Beşiktaş'ın UEFA'da bir sıkıntısı yok. Geçen seneden yapılan yanlışın cezası 900 bin Euro geldi, devamı da gelebilir. İçinde olduğumuz dönemi kapsana bir sorun, sıkıntı yok. Sanki biz yanlış yapmışız da ceza gelmiş gibi bir algı yapılıyor, doğru değil."

