Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız veren Beşiktaş'ta forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların forvet listesinde üst sıralarda bulunan Simon Banza için Braga ile yapılan görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği aktarıldı.
SERDAL ADALI'DAN REST
Portekiz ekibi, Demokratik Kongolu golcü için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bu talebe oldukça sert bir çıkış yaptı. Adalı'nın Portekizli yetkililere, "Bu transfere bizim ayırdığımız bir bütçe var. Oyuncu tarafıyla herhangi bir problemimiz yok. Ancak istediğiniz bu rakam bizim bütçemizin çok üzerinde. Ya sunduğumuz şartları kabul edersiniz ya da biz transferden çekiliriz. Size bu durumu yeniden düşünmeniz için 10 günlük süre veriyorum." dediği öğrenildi.
Beşiktaş, Banza için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ve sezon sonu geçerli 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunmuştu. Ancak Braga cephesi bu öneriye sıcak yaklaşmadı ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti. Bu gelişme, transfer sürecinin yönünü değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, kısa süre içinde olumlu bir yanıt gelmemesi durumunda listedeki alternatif isimlere yönelerek vakit kaybetmeden transferi sonuçlandırmayı planlıyor.
PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde 39 maça çıkan yıldız golcü, 22 gol, 7 asist kaydetti.
SERDAL ADALI'DAN REST
Portekiz ekibi, Demokratik Kongolu golcü için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bu talebe oldukça sert bir çıkış yaptı. Adalı'nın Portekizli yetkililere, "Bu transfere bizim ayırdığımız bir bütçe var. Oyuncu tarafıyla herhangi bir problemimiz yok. Ancak istediğiniz bu rakam bizim bütçemizin çok üzerinde. Ya sunduğumuz şartları kabul edersiniz ya da biz transferden çekiliriz. Size bu durumu yeniden düşünmeniz için 10 günlük süre veriyorum." dediği öğrenildi.
Beşiktaş, Banza için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ve sezon sonu geçerli 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunmuştu. Ancak Braga cephesi bu öneriye sıcak yaklaşmadı ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti. Bu gelişme, transfer sürecinin yönünü değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, kısa süre içinde olumlu bir yanıt gelmemesi durumunda listedeki alternatif isimlere yönelerek vakit kaybetmeden transferi sonuçlandırmayı planlıyor.
PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde 39 maça çıkan yıldız golcü, 22 gol, 7 asist kaydetti.
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