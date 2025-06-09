09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

Serdal Adalı'dan Braga'ya Banza resti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Simon Banza transferinde Braga'nın yüksek taleplerine sert tepki gösterdi.

calendar 09 Haziran 2025 10:24
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Braga'ya Banza resti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız veren Beşiktaş'ta forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların forvet listesinde üst sıralarda bulunan Simon Banza için Braga ile yapılan görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği aktarıldı. 

SERDAL ADALI'DAN REST

Portekiz ekibi, Demokratik Kongolu golcü için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bu talebe oldukça sert bir çıkış yaptı. Adalı'nın Portekizli yetkililere, "Bu transfere bizim ayırdığımız bir bütçe var. Oyuncu tarafıyla herhangi bir problemimiz yok. Ancak istediğiniz bu rakam bizim bütçemizin çok üzerinde. Ya sunduğumuz şartları kabul edersiniz ya da biz transferden çekiliriz. Size bu durumu yeniden düşünmeniz için 10 günlük süre veriyorum." dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Banza için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ve sezon sonu geçerli 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunmuştu. Ancak Braga cephesi bu öneriye sıcak yaklaşmadı ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle elden çıkarmak istediklerini iletti. Bu gelişme, transfer sürecinin yönünü değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, kısa süre içinde olumlu bir yanıt gelmemesi durumunda listedeki alternatif isimlere yönelerek vakit kaybetmeden transferi sonuçlandırmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde 39 maça çıkan yıldız golcü, 22 gol, 7 asist kaydetti.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.