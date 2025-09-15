Selçuk İnan: 'Takım henüz birbirini tanımıyor'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü." dedi.



İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puana ihtiyaçları olduğunu, kazanmak istediklerini ancak istedikleri mücadeleyi veremediklerini belirtti.



Üzerlerinde oluşan baskıyı hissettiklerini dile getiren İnan, şunları kaydetti:

Takımının mutlaka kazanacağını vurgulayan İnan, taraftardan takıma ve oyunculara sahip çıkmalarını istedi.Maçlarda daha fazla pozisyona girip daha fazla baskı yapmak için çalıştıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu: