Sefer Yılmaz: 'Maçın bitmesi lazımdı'

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Altay'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz iyi mücadele ettiklerini ve maçtan puanla ayrılmayı hak ettiklerini söyledi.



Topa hakim tarafın Pendikspor görünmesine rağmen pozisyona izin vermediklerini aktaran Yılmaz, "Hızlı hücumlarla pozisyona girdik. Hakem 7 dakika uzatma vermişti. Golü akan oyunda yesek hakeme bir şey diyemem ama taç olduğunda 7 dakika uzatma bitmişti, maçı normalde bitirmesi lazımdı. Genç kardeşlerimizin bu sıcakta mücadelelerinden sonra puanla ayrılmayı hak etmiştik. Zor bir sezon geçiriyoruz, transfer yasağımız var. Bunlarla uğraşırken hakem ihmalkarlığıyla puan kaybetmek üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.





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