Süper Lig'in 29. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Samsunspor, 12. dakikada Carlo Holse ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole Alim Öztürk'ün 14. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Samsunspor 83'te Olivier Ntcham'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Samsunspor maçıyla devam etti. Başkent ekibi ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.Samsunspor, ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.6. dakikada misafir takımın atağında Chatzigiovanis'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda topu çeldi.11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.35. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Zeki Yavru'nun sağdan ortasında altıpas içindeki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda, top üst direği sıyırarak auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.51. dakikada Samsunspor, gole yaklaştı. Ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin yerden sert vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün kontrol edemediği meşin yuvarlak, arka direğe çaparak oyun alanına geri döndü.90. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plase vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.Karşılaşmayı Samsunspor, 2-1 kazandı.Yeni 19 MayısÜmit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat GüzOkan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru, Holse (Dk. 81 Dimata), Soner Gönül, Satka, Osman Çelik (Dk. 70 Raman), Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Bassogog (Dk. 46 Morutan), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), KitsiouDk. 12 Holse, Dk. 83 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)Dk. 19 Saponara, Dk. 52 Kitsiou, Dk. 59 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)