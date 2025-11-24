Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahne alıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, salı günü oynanacak maçlarla açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, salı ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, salı günü saat 20.45'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Salı:
20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)
26 Kasım Çarşamba:
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan)
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
