Sampdoria'da 4 oyuncuda daha virüs çıktı

Sampdoria'da daha önce koronavirüs kaptığı açıklanan Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.Sampdoria'nın yaptığı açıklamada, oyuncuların şu anda sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantina altına alındıkları belirtildi.İtalya / Ruganiİtalya / Gabbiadiniİtalya / Colleyİtalya / Ekdalİtalya / La Guminaİtalya / Thorsbyİngiltere / Artetaİngiltere / Hudson-OdoiAlmanya / HübersAlmanya / HornABD / GobertABD / Mitchellİspanya / ThompkinsYunanistan / Marinakis