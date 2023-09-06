Sakaryaspor yeni transferini açıkladı

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor yeni transferini açıkladı
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06 Eylül 2023 16:19
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Murat Cem." ifadeleri kullanıldı.

Akpınar, kariyerinde Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor takımlarında forma giydi.

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