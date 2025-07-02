Sakaryaspor, Galatasaray'ın gençlerinin peşinde!

TFF 1.Lig ekibi Sakaryaspor, Galatasaray'dan Yusuf Demir'i ve Baran Demiroğlu'nu kiralamak istiyor.
YÖNETİM UMUTLU
Sakaryaspor ekibi, 22 yaşındaki Yusuf Demir ile 20 yaşındaki Baran Demiroğlu'nun, önümüzdeki sezon takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Taraflar arasında henüz resmi teklif yapılmadı. Ancak görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.
YUSUF VE BARAN'IN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maçta görev alan Yusuf Demir, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki forvet Baran Demiroğlu ise geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. 19 maçta forma giyen genç golcü, 5 kez ilk 11'de yer aldı ve 3 gol kaydetti.
YÖNETİM UMUTLU
Sakaryaspor ekibi, 22 yaşındaki Yusuf Demir ile 20 yaşındaki Baran Demiroğlu'nun, önümüzdeki sezon takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Taraflar arasında henüz resmi teklif yapılmadı. Ancak görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.
YUSUF VE BARAN'IN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maçta görev alan Yusuf Demir, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki forvet Baran Demiroğlu ise geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. 19 maçta forma giyen genç golcü, 5 kez ilk 11'de yer aldı ve 3 gol kaydetti.