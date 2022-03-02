Ryan Babel, İstanbul'da kalmak istiyor!

Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in Sarı-Kırmızılılardaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'in eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olacağı öne sürülüyor.



RYAN BABEL İÇİN KASIMPAŞA İDDİASI



2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.



DEVRE ARASINDA KONYASPOR'UN KAPISINDAN DÖNDÜ



Hatırlanacağı üzere Ryan Babel sezon başında da Kasımpaşa'nın gündemine gelmiş hatta iki tarafın anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ryan Babel'in ara transfer döneminde Konyaspor'a transferi de son anda yatmıştı.



'EVE GİDİYORUM' PAYLAŞIMI



Öte yandan Ryan Babel 2021-22 sezonu başında sosyal medya hesabından "Eve gidiyorum" paylaşımı yapmış ve kafaları karıştırmıştı. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Babel, birçok kez taraftarlarla yaşadığı atışmalarla da hatırlanıyor.



RYAN BABEL'İN GALATASARAY KARNESİ



Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Ryan Babel 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.





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