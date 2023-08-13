orta saha adayları arasında yer alan dünyaca ünlü yıldızkulübüayrılmaya sıcak bakıyor.Buna karşın Arjantinli futbolcunun maliyeti çok yüksek ve Suudi Arabistan kulüpleri de bu transferle yakından ilgileniyor. İspanyol kulübüyle sözleşmesi devam eden De Paul iseAtletico Madrid, henüz oyuncu için bonservis bedeli belirlemedi. LaLiga ekiplerinden Sevilla da De Paul'un satışı için Atletico Madrid'le temas halinde.