Rodrigo De Paul transfer için Atletico Madrid'i bekliyor: Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki Rodrigo De Paul, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rodrigo De Paul transfer için Atletico Madrid'i bekliyor: Galatasaray...
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13 Ağustos 2023 13:00
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan dünyaca ünlü yıldız Rodrigo de Paul, kulübü Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Buna karşın Arjantinli futbolcunun maliyeti çok yüksek ve Suudi Arabistan kulüpleri de bu transferle yakından ilgileniyor. İspanyol kulübüyle sözleşmesi devam eden De Paul ise teklifleri değerlendirmek için kendisi hakkında verilecek kararı bekliyor.



Atletico Madrid, henüz oyuncu için bonservis bedeli belirlemedi. LaLiga ekiplerinden Sevilla da De Paul'un satışı için Atletico Madrid'le temas halinde.



 


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