Riyad Mahrez'e Arabistan'dan 30 milyon euro!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Riyad Mahrez'e Arabistan'dan 30 milyon euro!
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13 Temmuz 2023 17:55
Manchester City ile sözleşmesi devam eden Riyad Mahrez'e sürpriz bir teklif geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu içim Manchester City'ye ise 35 milyon €'luk teklif yapıldı.

Cezayirli oyuncu Mahrez geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Başarılı isim City'de toplam 236 maça çıktı ve 78 gol, 59 asist yaptı.

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