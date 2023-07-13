Riyad Mahrez'e Arabistan'dan 30 milyon euro!

Manchester City ile sözleşmesi devam eden Riyad Mahrez'e sürpriz bir teklif geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.
32 yaşındaki yıldız oyuncu içim Manchester City'ye ise 35 milyon €'luk teklif yapıldı.
Cezayirli oyuncu Mahrez geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Başarılı isim City'de toplam 236 maça çıktı ve 78 gol, 59 asist yaptı.
The Athletic'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.
32 yaşındaki yıldız oyuncu içim Manchester City'ye ise 35 milyon €'luk teklif yapıldı.
Cezayirli oyuncu Mahrez geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Başarılı isim City'de toplam 236 maça çıktı ve 78 gol, 59 asist yaptı.