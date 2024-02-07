Rennes, evinde Sochaux'a gol oldu yaptı!

Fransa Kupası son 16 turu maçında Rennes, deplasmanda Sochaux'u 6-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rennes, evinde Sochaux'a gol oldu yaptı!
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07 Şubat 2024 00:39
Fransa Kupası son 16 turu maçında Rennes, deplasmanda Sochaux ile karşılaştı.

Stade Auguste-Bonal'de oynanan maçı Rennes, 6-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24 ve 47. dakikalarda Amine Gouiri, 29. dakikada Ibrahim Salah, 35 ve 41. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, ve 81. dakikada Bourigeaud kaydetti. Sochaux'ın tek golü penaltıdan Viltard attı.

Rennes'de Bertuğ Yıldırım, yedek kulübesinde olmasına rağmen maçta süre alamadı.

Rennes bu galibiyetle birlikte kupada adını bir üst tura yazdırdı.

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