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Reaves'in menajerinden net mesaj: "Herkes haddini bilsin"

Los Angeles Lakers'ın genç yıldızı Austin Reaves hakkındaki takas dedikoduları artarken, oyuncunun menajeri Aaron Reilly sosyal medya üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı.

calendar 27 Mayıs 2025 11:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Reaves'in menajerinden net mesaj: 'Herkes haddini bilsin'
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Los Angeles Lakers'ın genç yıldızı Austin Reaves hakkındaki takas dedikoduları artarken, oyuncunun menajeri Aaron Reilly sosyal medya üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Gelecek sezon bir şov olacak," diyen Reilly, "İnsanlar olacakları gerçekten bilmiyor. Onu ikinci sınıf pivotlar karşılığında takas etmeye devam edin," sözleriyle çıkan söylentilere sert tepki gösterdi.

Eski NBA oyuncusu Lou Williams, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda, Luka Doncic'in gelişiyle birlikte Lakers'ın Reaves'e ihtiyaç duymayabileceğini ve onun yerine tecrübeli bir uzun arayışına girmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Ancak Reaves, 2024-25 sezonunda 20.2 sayı, 5.8 asist ve 4.5 ribaunt ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 46.0% saha içi, 37.7% üç sayı yüzdesiyle oynayan guard, takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Playofflarda da 16.2 sayı ve 5.4 ribaunt ortalamalarıyla katkı verdi. 2025-26 sezonunda yaklaşık 14 milyon dolarlık maaşıyla kontrat açısından da büyük değer sunan Reaves'in 2026-27 için olan oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalması ve yılda 30 milyon dolara kadar yeni bir kontrat talep etmesi bekleniyor.


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