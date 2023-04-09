Real Madrid, iki kez öne geçti; yıkıldı!

Real Madrid, ligde 2 kez öne geçtiği maçta sahasında Villarreal'e 3-2 kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, iki kez öne geçti; yıkıldı!
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09 Nisan 2023 00:01
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Pau Torres'in 16. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Villarreal, 39. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı golle soyunma odasına 1-1 gitti.

Real Madrid, ikinci yarının başında 48. dakikada Vinicius Junior ile yeniden öne geçti. Villarreal'de 70. dakişkada Jose Luis Morales bir kez daha skora denge getirdi. Karşılaşmada son sözü Villarreal'den Samuel Chukwueze 80. dakikada söyledi. Real Madrid, sahasında Villarreal'e 3-2 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid ligde bir maç aradan sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı. Ligde 27 maç oynayan lider Barcelona'nın ise 71 puanı bulunuyor. Villarreal, bu maçtan aldığı puanla 47 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Cadiz deplasmanına konuk olacak. Villarreal sahasında Valladolid'i ağırlayacak.

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