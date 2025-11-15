15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var

Portekiz'e dönmekte kararlı olan Rafa Silva, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılık talebini yineledi.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılarak Portekiz'e dönmek isteyen 32 yaşındaki futbolcu, "İzin verilmezse futbolu bırakırım" söyleminde bulunmuştu. Günler içerisinde büyüyen düğümün çözülmesi bekleniyor.
 
Rafa, başkan Serdal Adalı ile tesislerde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi ve ayrılıp ailesinin yanına Portekiz'e dönme isteğini yineledi. Ancak siyah-beyazlılar, sözleşmeli oyuncusunu bu şekilde bırakmayı planlamıyor.
 
Adalı'nın, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Rafa'yı bedavaya göndermeye niyeti olmadığı aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncunun, futbolu bırakmak istediği yönündeki ifadeler kulüp içerisinde 'Blöf' olarak değerlendiriliyor.
 
TESİSLERDEYDİ AMA İDMANA ÇIKMADI
 
Portekizli futbolcunun ayrılarak ülkesinde futbol oynamaya devam etme ihtimali ise getireceği bonservis ücretine bağlı.
 
Kopma noktasına gelen Rafa-Beşiktaş ilişkisinin devam etme ihtimali neredeyse yok gibi.
 
Oyuncunun dün de Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğu ancak sakatlığını öne sürerek antrenmana katılmadığı aktarıldı.
 
Başkan Serdal Adalı'nın, Rafa'ya ya "İstediğimiz bonservisi getir ve git" diyeceği ya da "Ne olursa olsun takımda kalacaksın" sözlerini sarf edeceği kaydedildi.
 
EŞYALARINI BİLE TOPLADI!
 
Beşiktaş yönetiminden izin alarak ülkesi Portekiz'e giden ve İstanbul'a geri dönen Rafa Silva ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
Ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli futbolcunun, İstanbul'daki evindeki eşyalarını topladığı ve Portekiz'e göndereceği iddia edildi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
