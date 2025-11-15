Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var

Beşiktaş 'ta takımdan ayrılarak Portekiz'e dönmek isteyen 32 yaşındaki futbolcu, "İzin verilmezse futbolu bırakırım" söyleminde bulunmuştu. Günler içerisinde büyüyen düğümün çözülmesi bekleniyor.

Rafa, başkan Serdal Adalı ile tesislerde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi ve ayrılıp ailesinin yanına Portekiz'e dönme isteğini yineledi. Ancak siyah-beyazlılar, sözleşmeli oyuncusunu bu şekilde bırakmayı planlamıyor.

Adalı'nın, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Rafa'yı bedavaya göndermeye niyeti olmadığı aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncunun, futbolu bırakmak istediği yönündeki ifadeler kulüp içerisinde 'Blöf' olarak değerlendiriliyor.

TESİSLERDEYDİ AMA İDMANA ÇIKMADI

Portekizli futbolcunun ayrılarak ülkesinde futbol oynamaya devam etme ihtimali ise getireceği bonservis ücretine bağlı.

Kopma noktasına gelen Rafa-Beşiktaş ilişkisinin devam etme ihtimali neredeyse yok gibi.

Oyuncunun dün de Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri'nde olduğu ancak sakatlığını öne sürerek antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Başkan Serdal Adalı'nın, Rafa'ya ya "İstediğimiz bonservisi getir ve git" diyeceği ya da "Ne olursa olsun takımda kalacaksın" sözlerini sarf edeceği kaydedildi.

EŞYALARINI BİLE TOPLADI!

Beşiktaş yönetiminden izin alarak ülkesi Portekiz'e giden ve İstanbul'a geri dönen Rafa Silva ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli futbolcunun, İstanbul'daki evindeki eşyalarını topladığı ve Portekiz'e göndereceği iddia edildi.